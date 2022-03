Domani Senegal-Egitto, il messaggio di Koulibaly ai tifosi egiziani: “Che vinca il migliore”

Alla vigilia della gara Kalidou Koulibaly ha rivolto un messaggio ai tifosi egiziani

Domani alle 19 è in programma il match di ritorno del playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 tra Senegal e Egitto. L’andata è terminata 1-0 in favore dell’Egitto e alla vigilia della gara Kalidou Koulibaly ha rivolto un messaggio ai tifosi egiziani: “Ciao tifosi dell’Egitto, spero stiate bene. Sarà un match difficile contro di voi e spero che a vincere sia la squadra migliore. Ci vediamo presto”.