Domenichini: "Champions era l'obiettivo e ci siamo arrivati con spettacoli importanti"

Marco Domenichini, tecnico in seconda del Napoli, sedutosi anche in panchina in stagione al posto di Spalletti, ha parlato così

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Domenichini, tecnico in seconda del Napoli, sedutosi anche in panchina in stagione al posto di Spalletti, ha parlato così in conferenza stampa della Champions League raggiunta quest'anno: "L'obiettivo era questo dall'inizio, ci siamo riusciti nonostante tutte le problematiche, poi c'è il dispiacere per il sogno, ma non dobbiamo essere scontenti ma felici perché la squadra ha anche sviluppato un buon calcio e ci siamo arrivati in modo anche bello, dando a tratti spettacoli importanti".