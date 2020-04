Donadoni dalla Cina: "Qui ancora non ci sono date certe per la ripartenza"

Nella sua intervista a Radio Rai, il tecnico dello Shenzhen, Roberto Donadoni, ha parlato della situazione legata all'emergenza Coronavirus in Cina e alla possibile ripartenza del calcio: "La vita è tornata alla normalità, siamo tutti rigorosamente con la mascherina ma i ritmi sono tornati quelli che c'erano in precedenza. Viaggiamo in maniera libera. Non abbiamo ancora un programma certo, ci alleniamo con assoluta libertà e il processo di preparazione va avanti in attesa della data di inizio del campionato.

Le voci parlano di gare senza pubblico ma siamo in attesa di date certe per ripartire. La situazione per certi versi è surreale, abbiamo fatto una preparazione di due mesi e mezzo con delle interruzioni. Non mi era mai capitato nella mia vita. Presumo che le cose possano ripartire se non a maggio, a giugno".