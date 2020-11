Donadoni: "Gattuso ha ereditato il Napoli in una situazione non facile, c'è tanto di lui"

Roberto Donadoni è ospite di Sky Sport e parla della prossima gara tra Napoli e Milan: "Napoli e Milan ora si equivalgono, se la giocano alla pari. Questo Milan come il primo di Sacchi? Sacchi arrivava da squadre di caratura inferiore, c'era scetticismo. Quel Milan, però, era farcito di grandi giocatori e questo ha fatto la differenza. Gattuso? Ha fatto un percorso non facile, ora è in un grande club, in uno stadio immenso, con un pubblico incredibile e sta dando un'impronta importante. Non ha ereditato il Napoli in una situazione facile e dimostra di essere cresciuto molto".