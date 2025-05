Podcast Donati: "Conte bravissimo a gestire l'ansia. E l'Inter non ha un'amichevole"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Donati.

Inter, turnover in queste ultime due partite o puntare anche sui big?

"Credo che parlare di seconde linee non è appropriato, sicuramente i giocatori che decide di usare offrono grandissime garanzie altrimenti ci penserebbe un po' a farlo. Ora a un punto dal Napoli e non sarebbe giusto pensare solo alla finale di Champions, che ti può andare bene o male. Inzaghi sa bene come gestire la situazione per questo rush finale".

Napoli, non avere Lobotka col Parma sarà difficile?

"E un top player, quando mancano qualcosina vai a perdere. Gilmour è forte, non credo che solo un giocatore possa fare questa grande differenza, ora devi spingere a tutta con tutti gli effettivi. Quando viene a mancare Lobotka e tutto il resto funziona...Conte è bravissimo a gestire comunque l'ansia in questo momento".

Lotta Scudetto, come la vede ora?

"L'Inter non ha un'amichevole da giocare, così come il Napoli. Chi sarà più bravo passerà. E' la giornata decisiva, il rischio di errore c'è ma vedremo chi ce la farà".