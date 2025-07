Bergomi: "Caso Calhanoglu? Si può ricucire. Ora tutti capiscono la grandezza di Inzaghi"

Beppe Bergomi, ex bandiera dell'Inter e oggi opinionista, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell'eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club e del caso Lautaro-Calhanoglu. Di seguito le sue dichiarazioni: "Calhanoglu so che ci tiene tantissimo all'Inter, vuole bene a questa maglia. Aveva manifestato anche in passato di finire la carriera al Galatasaray, però, è un ragazzo del 94 ha 31 anni e può dare ancora tanto. Prima di separarmi da Calhaoglu ci penserei tantissimo perché è un ragazzo straordinario. Inzaghi gli ha trovato ruolo perfetto. Ha sempre lottato per la maglia, non si è mai tirato indietro. Andato in America infortunato e si è rifatto male.

È vero quest'anno ha avuto qualche infortunio di troppo però è troppo prezioso e quindi in questi momenti di difficoltà bisogna mantenere la calma e ragionare perché questo è un gruppo non il più forte ma bravo ad andare oltre e battere determinati avversari sulla carta più forti. I 4 anni di Inzaghi sono stati bellissimi e ora tutti se ne rendono conto della forza dell'allenatore anche ieri ha fatto un'altra impresa delle sue. Bisogna stare tranquilli, tutto si può ricucire. Ma sicuramente Calhanoglu vuole bene all'Inter, come Marotta e il capitano. Calhanoglu vuole molto bene all'Inter e lo ha dimostrato sul campo, se c'è uno spiraglio per poter rimettere insieme la questione, io prima di rinunciare a uno che fa 12-13 gol, che fa 7-8 assist, bravo nei calci piazzati, nel calcio poi che gioca l'Inter, se non verrà stravolta, ci penserei. Perdere uno come Calhanoglu ci penserei bene, ha dato tanto in regia, interdizione e personalità".