Damiani non ha dubbi: "L'Inter resta la squadra che lavora meglio in Serie A"

vedi letture

L'operatore di mercato Oscar Damiani ha rilasciato un'intervista sulle pagine di Tuttomercatoweb.com, parlando di vari temi: dal mercato bloccato della Lazio alla situazione allenatori in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lazio a parte, che mercato si aspetta quest’estate?

“Non mi aspetto un granché. Non abbiamo molta liquidità. De Bruyne al Napoli, qualche altra buona operazione. Ma non ci saranno grandi colpi. Quelli bravi li prendono in Inghilterra o Germania. Si deve puntare sui giovani” .

Pio Esposito è un segnale per tutto il calcio italiano.

“Mi piace. Lui come gli altri fratelli. Sono forti, in gamba. Queste sono le elle storie di calcio che ci piacciono”

Il Milan punta su Modric. Il Bologna riporta Immobile in Italia…

“Operazioni che non capisco e non apprezzo. Sono due ragazzi perbene, ma non sono il futuro del nostro calcio. Non sono affari che servono per il futuro”.

L’Inter ha puntato su Chivu, la vera novità è in casa Parma. E la Juve ha confermato Tudor dopo la permanenza di Conte a Napoli…

“Gli allenatori sono importanti. L’Inter rimane la squadra che lavora meglio. Mi aspetto qualcosa in più dal Milan, ma con Allegri e Tare siamo in buone mani. Speriamo che arrivino anche i risultati”.