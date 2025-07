Improta: "Mi sarei tuffato su Lookman, ma Lang è un ottimo colpo qualità/prezzo"

Gianni Improta, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Conte ha toccato con mano ciò che la sua squadra e la sua società gli possono dare, attraverso le sue rigidissime richieste. Lui è molto esigente, questo lo possiamo dire. Questa realtà lo ha coinvolto non solo calcisticamente, ma anche emotivamente parlando: lui non aveva mai toccato un entusiasmo così. Quindi mettiamo il suo modo di fare le cose insieme a una spinta di entusiasmo che gli arriva tutti i giorni... Io penso che con Conte apriremo un bel ciclo di vittorie, non so di quali trofei, ma penso che anno dopo anno ne arriveranno.

Quanto sarà difficile per Manna sfoltire la rosa? È il tasto più importante del calciomercato, i ds diventano bravi quando riescono a sfoltire il materiale che pensano non gli possa servire per i progetti. Qui Manna è chiamato ad un grosso lavoro. Acquistare è semplice, perché se hai la possibilità di farlo detti tu legge, se vuoi spendere più o meno. Vendere è più difficile invece, servono buoni rapporti con società, procuratori... Bisogna sapersi muovere. Se avrei fatto uno sforzo in più per Lookman? Indubbiamente il direttore sportivo deve avere più soluzioni, se non possiamo arrivare a Lookman per i costi elevati allora ci tuffiamo su altri. Fermo restando che le cifre sono ancora alte, tranne per Noa Lang del PSV che è un giocatore che mi piace ed ha un rapporto qualità/prezzo ottimo. Però, nulla togliendo a Lang e Ndoye, dico da mesi che mi sarei tuffato su Lookman".