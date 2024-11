Doni smentisce Conte: "Fa sorridere sul Napoli dietro all'Atalanta dopo Scudetto e grandi acquisti"

Cristiano Doni e il momento magico dell'Atalanta. Il grande ex della Dea ne ha parlato questa mattina ai microfoni di 'Radio Serie A': "E' una squadra da Scudetto? A Bergamo se ne parla, è oggetto di discussione e di chiacchiere da bar. Sognare credo sia bellissimo e ci sono delle basi per cui il sogno non è irrealizzabile. La vittoria dell'Europa League ha dato molta consapevolezza, molta carica e ha aumentato sia l'autostima che la personalità di parecchi giocatori. Parlare ora di Scudetto non è una bestemmia, ma detto ciò ci sono squadre che sono più pronte".

Conte ieri ha detto che in questo momento l'Atalanta è più forte del Napoli

"No, credo ognuno tiri acqua al suo mulino. Sono cose che a me fanno sorridere, si cerca di fare da pompieri e di smarcarsi da alcune pressioni. Il Napoli è una squadra che un anno e mezzo fa ha vinto lo Scudetto e non mi sembra abbiano cambiato così tanto in peggio. Anzi, hanno anche fatto acquisti molto buoni. Detto ciò, l'Inter mi sembra la squadra più forte, li vedo avvantaggiati. Detto ciò: dire che il Napoli è dietro l'Atalanta mi sembra un po' troppo".

Qual è il giocatore che più ti ha colpito in questo avvio di stagione?

"Marco Baroni. E la squadra che mi ha sorpreso di più è la Lazio. Sono contento per Baroni: un allenatore serio, poco sponsorizzato, ma senza fronzoli e molto bravo. Ha avuto questa possibilità grazie al campo e sta dimostrando di essere molto bravo. Non era facile: la Lazio era in una situazione peggiore di quella del Napoli".