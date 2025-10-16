Il Real prima del Napoli? L'agente di Lukaku: "Tutto vero, ma c'era un problema"

Federico Pastorello, procuratore di Lukaku, ha parlato ad As: "Lukaku si è adattato bene all'Italia; parla sei o sette lingue, e lì si sente più vicino alla cultura. Diciamo che si è sempre sentito a suo agio ovunque andasse, ma l'Italia è il posto dove si sente più a casa. Era deluso da altre esperienze professionali di cui non ero coinvolto in quel momento, e aveva bisogno di certezze.

E la cosa più importante per un giocatore è l'allenatore. Antonio lo ha chiamato e gli ha chiesto di venire, e lui ha accettato subito. Non se n'è nemmeno parlato. Era il momento migliore per lavorare di nuovo insieme, e i risultati gli hanno dato ragione. Romelu ha vinto il suo secondo Scudetto, ed è stata una grande soddisfazione perché ha giocato un ruolo da protagonista".

Lukaku la scorsa estate poteva andare al Real Madrid e Pastorello conferma: "C'era un'opportunità, in un momento in cui non era chiaro dove sarebbe andato Romelu e con Ancelotti come allenatore. Stavano pensando di rinforzare l'attacco, ma erano già concentrati sul grande acquisto di Mbappé per l'anno successivo e non volevano spendere soldi per un prestito. Quindi diciamo che c'era un'opportunità perché Ancelotti l'avrebbe gradita; ha sempre avuto grande stima di Lukaku, ma purtroppo non si è concretizzata".