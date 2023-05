Doppia gaffe di Panatta alla Rai: “Napoli si è conservato il pallone del gol di Rodriguez, ora ci fa il brodo”

Adriano Panatta, ex tennista e opinionista Rai, si è resto protagonista di una gaffe sulla tv di Stato, commentando il mancato Scudetto del Napoli

TuttoNapoli.net

Adriano Panatta, ex tennista e opinionista Rai, si è resto protagonista di una gaffe sulla tv di Stato, commentando il mancato Scudetto del Napoli con l'1-1 con la Salernitana: "La cosa che mi ha fatto un pochino ridere è che quando ha segnato Rodriguez (intendeva Olivera, ndr) hanno preso il pallone del gol e l'hanno messo dentro un sacchetto. L'arbitro l'ha consegnato a un dirigente del Napoli, ho visto le immagini. Queste cose non vanno fatto mai, soprattutto a Napoli che sono molto superstiziosi.

Ora cosa ci fanno con questo pallone? Il brodo?". Panatta, evidentemente, non è a conoscenza dell'iniziativa di Socios.com, in collaborazione con la Serie A: su tutti i campi il pallone di un gol viene messo in un sacchetto, non solo a Napoli. Ed è un obbligo.