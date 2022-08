Dossena: "Il Napoli ha perso un monumento in difesa, ma la rosa è migliorata"

A parlare di Torino e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Beppe Dossena

TuttoNapoli.net

A parlare di Torino e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Beppe Dossena: “Quella di Bergamo è una storia logica, una società che ora deve ripensarsi. Il Milan è favorito, l’Atalanta avrà modo di rifiatare. Gasperini è molto esigente dal punto di vista fisico e l’usura quindi la devi prevedere. Per questo devi cambiare in fretta. Pioli da Bergamo è ripartito con forza, gestendo le sconfitte e creando una simbiosi totale col club. Il Napoli? Ha perso un monumento in difesa, ma nel complesso credo sia migliorato rispetto allo scorso anno. Torino-Lazio? Juric ha inciso molto di più rispetto a Sarri, anche perché è più semplice adottare il modo di giocare del croato. Il Toro adesso la squadra la sta costruendo bene, vediamo fino a quando rischieranno e mi aspetto una partita gradevole”.