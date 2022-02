Dossena: “Il Napoli potrà dire la sua col Barcellona se giocherà in maniera sfrontata”

Andrea Dossena, ex esterno del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio KissKiss Napoli: “Il Napoli ha un gioco importante ed è una squadra che si conosce benissimo e lo ha dimostrato anche contro l’Inter. Il Napoli in vista del Barcellona deve ripartire dal bel primo tempo giocato contro i nerazzurri. Giocare contro i quinti di un 3-5-2 è molto complicato perché si trovano sempre in una zona di mezzo che non permette ai terzini di una difesa a 4 di gestire bene il loro spazio”.

Su Barcellona-Napoli: “Io ci ho giocato al Camp Nou e vi assicuro che è uno stadio meraviglioso con un bel pubblico che ti mette un po’ di soggezione. Detto ciò, il Barcellona non è più quello di una volta, ma allo stesso tempo anche il Napoli non è più quello di 10 anni fa che si affacciava per la prima volta a grandi palcoscenici. Il Napoli ha calciatori importanti che sanno gestire la pressione, ovviamente guai a pensare che sarà una passeggiata, però gli azzurri possono dire la loro se giocheranno in maniera sfrontata”.