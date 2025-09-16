Dossena: “Il Napoli visto a Firenze può battere il City! Ecco come affronterei Guardiola…”

Andrea Dossena, ex calciatore ed allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Ai tempi nostri Napoli e Manchester City erano due realtà completamente diverse, entrambi i club si stavano affacciando alle competizioni europee.

Formazione? Se Spinazzola sta così bene allora confermerei in toto la formazione di Firenze, spero che il Napoli giochi nello stesso modo perché è davvero un calcio molto divertente. Il City puoi contrastarlo solo con una grande qualità, potresti andare a prenderli alti, ma se ti saltano un giocatore allora devi essere disposto ad un gran sacrificio. Ripeto, il Napoli visto a Firenze può portarla a casa”.