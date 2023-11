Dossena: "Mazzarri fermo? L'importante è aggiornarsi. Ha una grande qualità"

Andrea Dossena, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Dossena, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “L’esonero? Purtroppo i risultati sono stati contro Garcia, ad un certo punto poi il presidente ha cambiato provando a dare una scossa all’ambiente. Con Mazzarri abbiamo lavorato per 4 anni insieme e tanti anni fa, se non è cambiato non lo so, però posso dire che nella mia esperienza ti portava a lavorare forte, alzava sempre l’asticella, il suo obiettivo è sempre alto.

Nel Napoli cambierà anche il preparatore atletico? Pondrelli è molto bravo. Tutto lo staff è a capo del mister com’è giusto che sia. Un allenatore senza giocatori non può fare un granché, il materiale però il mister ce l’ha in questa sua nuova avventura napoletana. Fermo da tanto? La bravura di qualsiasi mister è quella di aggiornarsi, devi avere una fame dentro. Per il mister Mazzarri parla la sua carriera, per lui questa di Napoli sarà una sfida bella e stimolante”.