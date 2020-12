Dott. Castellacci: "Per una distorsione come quella di Mertens ci vogliono 20-30 giorni"

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha parlato dell'infortunio di Dries Mertens e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La distorsione di Mertens è di 1°/2° grado e di solito con un infortunio così ci vogliono 20-30 giorni per il recupero. Tamponi Serie A? Stiamo diventando dei professionisti purtroppo. Questa gestione era veramente preoccupante e difficoltosa in estate, oggi invece grazie all'esperienza siamo più bravi. Sappiamo come utilizzare i tamponi, ormai la gestione viene fatta con routinarietà".