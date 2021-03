Dott. Castellacci su Rrahmani: "E' presto per parlare di tempi, bisogna capire il tipo di infortunio"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana.

SU RRAHMANI: "Si tratta di un problema muscolare ma non c'è scritto di che grado, sicuramente non è uno strappo sennò sarebbe terzo grado quindi lo possiamo chiamare in tante maniere. Uno stiramento di primo grado, un’elongazione o una distrazione sono quasi sempre sinonimi quindi se mettiamo il grado magari siamo più precisi nella valutazione ma evidentemente aspettano questi famosi 10 giorni per fare poi un esame ecografico o una risonanza di controllo e valutare se c'è o meno. Ovviamente se c'è soltanto un edema e di solito è un primo grado, allora si riesce a risolvere abbastanza velocemente.

SU GHOULAM: Non c'è dubbio che la rieducazione all'inizio è di tipo generico e poi andrà a farsi più settoriale in base alle caratteristiche del ragazzo. Certamente una lesione del legamento crociato in un ragazzo che ha già avuto nell'altro ginocchio altri interventi portano a delle problematiche di tipo innanzitutto psicologico. Sui tempi di recupero si va dai 5 ai 6 mesi, naturalmente negli ultimi mesi andranno fatte delle riflessioni particolari cercando di stimolare la reattività del ragazzo”.