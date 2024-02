"Dove preferisci giocare?", Raspadori ha conquistato Calzona: la risposta che è piaciuta tanto

Giacomo Raspadori ieri è entrato in campo da ala destra, nel ruolo che aveva ricoperto anche contro il Barcellona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori ieri è entrato in campo da ala destra, nel ruolo che aveva ricoperto anche contro il Barcellona. Così in conferenza stampa è stato chiesto a Francesco Calzona in quale ruolo vedesse meglio l'ex Sassuolo e l'allenatore azzurro ha risposto così:

"Quando l'ho messo contro il Barcellona gli ho chiesto: "Jack, ma dove ti trovi meglio?". E la sua risposta mi è piaciuta tanto: "No mister, è dove tu hai bisogno che io gioco". Sono risposte importanti e di gente che si vuole mettere a disposizione", le parole del tecnico.