Ds Bayern Monaco: "Grazie ai politici per averci fatto riprendere. Champions? Si gioca ad agosto"

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un calcio un po' diverso ovviamente, visto che di solito si gioca per gli spettatori e ora non ci sono. Noi però dobbiamo dare il buon esempio, è importante che tutti noi rispettiamo le regole. Bisogna fare di tutto per dare l'immagine giusta. Bisogna dire 'grazie' ai politici perché hanno reso possibile la ripresa e ora si mantengono in contatto per monitorare la situazione. Serie A? Non so com'è la situazione in Italia, noi dobbiamo fare tutto il possibile per continuare il campionato. UEFA? Ancora non si sa quando può ripartire la Champions League. Speriamo che tutti i campionati ripartano e poi vediamo. Per ciò che è sentito, la Champions si potrebbe giocare ad agosto".