Ds Cremonese: "Gaetano ha fatto bene e il Napoli vuole prima osservarlo"

Inizia la stagione 2022-23 in casa Cremonese. Mentre i giocatori grigiorossi si sono radunati per le visite mediche e i test di rito, nella sala stampa del Centro Sportivo Giovanni Arvedi il direttore sportivo Simone Giacchetta ha presentato così l'annata: "Buongiorno a tutti, partire per la Serie A 2022-23 è una grandissima gratificazione che voglio condividere con ambiente e tifosi. Mercato? Ufficialmente è iniziato pochi giorni fa, ma la Cremonese è una delle squadre che si è mossa di più. Oggi abbiamo rivisto con piacere i ragazzi della scorsa stagione, con cui abbiamo condiviso grandi emozioni

Gaetano? Tanti ragazzi sono rientrati alla base, tutti hanno fatto bene e quindi sono oggetto di osservazione da parte dei club proprietari e non solo. Con tutti abbiamo un rapporto splendido e questo ci piace sottolinearlo. Si devono sposare le loro ambizioni, le nostre e le esigenze del club. Abbiamo grande stima ei confronti di tutti, ma dobbiamo vedere cosa succede nei prossimi giorni"