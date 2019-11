Ds Fiorentina si tira fuori: "Florenzi? Parliamo di aria fritta, mai parlato con lui"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a margine della presentazione del libro di Giancarlo Antognoni: "Florenzi? Tutto quello che viene detto in questo periodo è aria fritta perché da qui a 40 giorni può accadere di tutto. Sappiamo cosa dobbiamo fare per questa squadra e come migliorarci ma siamo stati onesti con la gente. Abbiamo detto che senza mancare di ambizione siamo in un anno di costruzione ed è quello che stiamo facendo. La sconfitta di Cagliari serve anche a capire questo. Di Florenzi posso dire che gli ho fatto il primo contratto, gli voglio bene ma è un giocatore della Roma e non ho mai parlato con lui o con la società o l'agente".