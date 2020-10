Ds Genoa bacchetta: "Io sono andato a giocare a Napoli, a buon intenditor..."

Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona, tornando sul regolamento e la partita giocata contro il Napoli al San Paolo, prima dello scoppio del focolaio Grifone.

Va rivisto il regolamento? "Parlare adesso prima della partita non è carino ma è giusto perchè questa situazione delle liste va riguardata. Ho anche detto che alcuni giocatori in uscita non potevo darli per via del Covid le altre squadre, con cui era già sistemato, non li hanno più voluti. Non è stato semplice. Adesso con i problemi che ci sono, fare delle nuove regole non è il massimo. Qualcosa si dovrebbe fare perchè come è capitato al Genoa, e mi auguro non capiti a nessuno, può capitare alle altre. Io sono andato a giocare a Napoli, a buon intenditor... Siamo partiti alla mattina alle 9".