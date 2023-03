Ds Paok: "Vorrei che il Napoli trionfasse in Champions, è il miglior club in Europa"

"Perché con Spalletti pratica il calcio più bello e pericoloso d'Europa".

José Boto, direttore sportivo del Paok Salonicco ed ex di Benfica e Shakhtar Donetsk, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia.

Chi pensa che vincerà la Champions League? "La favorita per la vittoria per me è sempre la stessa: il Real Madrid, specialmente se in panchina c'è Ancelotti. Ma il calcio è bello perché regala sorprese: di sicuro una fra Benfica, Inter, Napoli e Milan arriverà in finale. Nella mia opinione, amando il suo modo di giocare, vorrei che il Napoli trionfasse. Perché con Spalletti pratica il calcio più bello e pericoloso d'Europa".