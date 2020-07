Ds Parma: "Napoli non è venuto a perdere, riscatti non c’entrano! Rigori? Quelli contro di noi..."

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non l'ho visto male, ho visto un buon possesso palla. In quella partita noi siamo stati più attenti di altre volte e il Napoli ha finalizzato poco, ma noi dovevamo portare a casa la salvezza".

I RISCATTI DEGLI AZZURRI - "Sepe, Grassi e Inglese riscattati? Era già scattato il riscatto. I nostri rapporti col Napoli sono ottimi, ma la squadra azzurra non è venuta a Parma a perdere. Abbiamo fatto una partita accorta, ma non c'entrano nulla i riscatti, che erano obbligatori. Con il Napoli non abbiamo parlato di mercato, eravamo tutti tesi per la partita. Gervinho? E' un calciatore del Parma e vorremmo tenerlo fino alla scadenza del contratto, che non è nel 2021 ma nel 2022. Se il Benevento lo vuole deve venire a chiedercelo e bisognerebbe vedere se Gervinho vorrà andare".

RIGORI MOLTO DUBBI - "Andate a vedere su Kulusevski contro l'Inter se non sono andati al VAR. Per non parlare di Roma, ma lì già andiamo lontani. Anche il rigore contro a Verona, quando vincevamo 1-0. Non torno sulla partita col Napoli, ma dico questo per far capire che fare l'arbitro non è una cosa semplice. Bisogna parlare di questi problemi in Lega per aiutare il sistema calcio. Dobbiamo aiutare gli arbitri, lo dico io che per primo mi arrabbio quando sbagliano contro di noi".