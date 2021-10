Ds Torino: "Non cerchiamo alibi, col Napoli gara importante contro una big!"

Davide Vagnati, direttore sportivi del Torino, a pochi minuti dal match contro il Napoli in trasferta è intervenuto al microfono di Dazn: "Purtroppo Sanabria, come Rincon, sono arrivati ieri. Hanno viaggiato di notte, dormito in aereo, fatto un volo lunghissimo. E' un problema da affrontare in sede FIFA, ma oggi non troviamo alibi perché dovremo fare una partita importante contro una squadra importante come il Napoli".

Su Belotti. "Sta bene, mentalmente. Ha voglia, dopo tanto tempo che non gioca. Si allenato bene, compatibilmente alle sue condizioni fisiche visto che non gioca da un po'. E' motivato e ci darà una grande mano".