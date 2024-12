Dt Venezia: "Zerbin? Non pensiamo ancora al mercato. Ma prenderò Manna sotto braccio..."

Cristian Molinaro, direttore tecnico del Venezia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Venezia è una squadra in crescita, il gruppo s’è compattato nelle difficoltà e col mister sta facendo un percorso tecnico importante. La vittoria di ieri è stata importante, però è anche vero che questo campionato è ricco di equilibri sottilissimi. Siamo a lavoro già da oggi, bisogna restare focalizzati sull’obiettivo. Il mister ha un modo di giocare che ci permette di poter mettere in difficoltà gli avversari, il Venezia è una squadra che propone calcio. La squadra sta compattandosi e sta capendo che esistono partite che vanno gestite e che ci sono momenti in una gara che sono più sporchi.

Lotta scudetto? Gli equilibri sono sottolissimi, ma ciò che dice la classifica è chiaro. Ci sono club più abituati come Napoli ed Inter rispetto all’Atalanta, poi ci sono squadre che tengono il passo e stanno costruendo qualcosa di importante. Sarà una bella sfida anche nelle parti alte della classifica, questo giova a tutto il movimento calcistico italiano.

Mercato? Stiamo lavorando col direttore generale Filippo Antonelli. Conosco Manna da anni, lo prenderò sotto il braccio a fine partita (scherza ndr.). Zerbin? Siamo veramente focalizzati sulle prossime partite, non ci possiamo permetterci di pensare troppo avanti”.