"Due ospedali inutilizzati a Benevento", Salvini attacca e Mastella replica: "Astinenza da potere, farnetica..."

Matteo Salvini, leader della Lega, non perde occasione per attaccare la Campania e l'ha fatto anche nei confronti di Benevento: "Due ospedali vuoti e chiusi (Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo) e un altro da utilizzare meglio (Sant'Agata de' Goti). Anche se Mastella e De Luca si offendono, ho il dovere di segnalare i problemi di Benevento e di tutta la Campania, tra case di riposo con record di infettati, personale senza protezione, medici e infermieri stremati. Chiedo al governo di intervenire, al presidente De Luca di sciogliere questi nodi, al sindaco Mastella di collaborare anziché offendersi con la Lega".

LA RISPOSTA DI MASTELLA - Non ci ha messo molto a rispondere Clemente Mastella, sindaco di Benevento: "Salvini, evidentemente in crisi di astinenza da potere, farnetica. Invece che utilizzare il suo tempo per dare una mano alle città della Lombardia, dove il Coronavirus è stato assolutamente sottovalutato con incredibili tragedie, continua a fare dichiarazioni senza conoscere luoghi e questioni sulla Campania e sul Sannio". A riportarlo Il Roma.