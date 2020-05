Durante boccia l'affare-Everton: "Non rimpiazza Callejon, come Lozano è un vice-Insigne"

Sabatino Durante, operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte: “L’anno scorso parlammo di Lozano che l’anno scorso doveva sostituire Insigne. Everton è la stessa cosa. E’ un destro che gioca a sinistra, dal punto di vista tecnico forse ha più gamba di Insigne, ma non può coprire il corridoio che adesso fa Callejon. Non ha la mentalità di tornare 70 metri. Non è un crossatore, ma cerca la porta. In Brasile è stato addirittura preferito a Neymar per alcuni atteggiamenti. Neymar è un fuoriclasse, Everton è un giocatore di alto livello che vale Insigne. Non l’ho mai visto giocare tornante a destra".

MATHEUS ENRIQUE - "Credo che al Napoli serva altro, probabilmente una punta se va via Milik. Tornando a Callejon, Politano può fare quel ruolo in maniera diversa. Bisogna pensare anche al sostituto di Koulibaly, serve un difensore consistente. Gabriel del Lille è un buon centrale, ma probabilmente sarebbe necessario un giocatore di esperienza internazionale”.