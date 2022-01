Dybala nella stessa condizione di Insigne, Buffon: "Accetti rinnovo a cifre inferiori"

Gianluigi Buffon, portiere del Parma ed ex storico della Juventus, compie oggi 44 anni ed ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato inizialmente di se stesso: "Giocherò fino a 50 anni e se l'Italia non sarà ai Mondiali, punterò ai prossimi quando avrò 48 anni. Se sarò ancora in forma? Non mi stupirei. Nella mia vita privata ho commesso degli errori, come la maglia con scritto 'Boia chi molla' o il numero 88, ma ne ignoravo il significato. Scommesse? Sì, ma mai sulle partite. E non ho assolutamente mai venduto niente".

Poi ampio spazio anche alla Juventus: "Con Vlahovic hanno preso il miglior giovane del mondo insieme ad Haaland e Mbappé. Ora Dybala deve decidere di rimanere perché farebbe una gran cosa. Io personalmente lo farei anche rinunciando a qualcosa economicamente, ma solo se mi sentissi apprezzato. A me stuzzicherebbe molto se fossi nella dirigenza la coppia Dybala-Vlahovic".