Napoli-Zeballos, Maradona Jr: "Ne parlo da mesi, è un funambolo! Qualità fuori dal comune"
Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Diego Maradona Jr ha parlato di Zeballos, talento del Boca Juniors che piace al Napoli, sottolineando le sue qualità e ricordando che sono due mesi che lo propone: "Suggerisco il nome dell’esterno argentino come possibile rinforzo per la squadra partenopea È un giocatore a me piace moltissimo, abituato a un certo tipo di pressione perché gioca nel Boca Juniors.
È un giocatore che io spero di vedere a Napoli in futuro perché sarebbe un grande acquisto. Zeballos è un giocatore molto forte. Io sono mesi che ne parlo nella trasmissione. È un giocatore, è un esterno d’attacco. È un esterno d’attacco però vecchia maniera, alla Alisson. Un giocatore da uno contro uno, funambolo, un giocatore con una qualità e un coraggio fuori dal comune per il calcio di oggi”.
