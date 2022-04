"E' passato col culo", ma Ancelotti non replica a Cassano: "Lo conosciamo tutti..."

In conferenza stampa, alla vigilia del big match con il Siviglia, l'allenatore di Reggiolo non ha voluto replicare alle dichiarazioni del suo connazionale

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Real Madrid ha buttato fuori i campioni d'Europa del Chelsea dalla Champions League, ma per Antonio Cassano la squadra "ha giocato male e Carlo Ancelotti è passato con il culo". In conferenza stampa, alla vigilia del big match con il Siviglia, l'allenatore di Reggiolo non ha voluto replicare alle dichiarazioni del suo connazionale, ex Blanco: "Lo conosciamo tutti, sappiamo com'è fatto. Non ho niente da rispondergli".