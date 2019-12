"E' una diga, sarebbe perfetto!", l'ex allenatore 'presenta' Pereira a TN

L'ultima suggestione di mercato, Danilo Pereira, centrocampista del Porto, ha già conosciuto la Serie A. Tra il 2011 e il 2012 ha raccolto 5 presenze col Parma. Aveva vent'anni, esordì il 21 dicembre nel 3-3 del Tardini contro il Catania. Subentrò al 78' a Jadid, gli diede fiducia Franco Colomba che di lui ha un ottimo ricordo: "In questi anni ha fatto strada, l'ho seguito, sono felice sia diventato campione d'Europa col suo Portogallo".

Ora ci pensa il Napoli. "Può essere la soluzione giusta. Il Napoli ha bisogno di un uomo forte fisicamente che aiuti la difesa che sta prendendo troppi gol. Uno come Pereira, alto un metro e novanta, dal fisico possente, può far comodo anche in Champions, in vista del Barcellona".

Che giocatore è? "E' un mediano incontrista che fa il centrale. Ovviamente non è Jorginho, ha altre caratteristiche, è un regista moderno con geometrie semplici capace di dare equilibrio alla squadra. In una parola sola: è una diga".

Il Parma lo ha conosciuto giovanissimo. "L'ho fatto esordire, poi andai via, sono felice abbia fatto strada. Di lui ho un ottimo ricordo, era un ragazzo serio e positivo. Oggi è tra i migliori nel suo ruolo".