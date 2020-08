Edo De Laurentiis sui nuovi acquisti: "Li facciamo sentire come a casa. Osimhen può stupirci"

Edoardo De Laurentiis , vice presidente del Napoli, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Osimhen e Rrahmani a Castel di Sangro: "I nuovi calciatori li facciamo sentire a loro agio, a casa, risolvendo ogni loro esigenza. Proviamo a creare un ambiente di serenità e tranquillità. Serve affetto, ma anche professionalità, per dare tranquillità al giocatore per rendere al meglio e fare una vita in famiglia, da sportivi. Osimhen può stupirci e Rrahmani già lo conosciamo in Serie A".