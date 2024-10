El Kaddouri rivela: "Lukaku predestinato, ho giocato con lui nelle giovanili dell'Anderlecht"

vedi letture

Omar El Kaddouri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Con Lukaku ho giocato nelle giovanili dell’Anderlecht. Anche se era più piccolo di tre anni rispetto a me, grazie al suo fisico veniva a giocare ogni tanto con noi della Primavera e già si intravedevano le sue qualità di punta centrale moderna. Era un predestinato. Ha personalità, esperienza ed ha segnato ovunque è andato. A questo Napoli può fare solo bene. Gli azzurri avevano bisogno di un calciatore con il suo carattere, un aspetto che l’anno scorso è venuto a mancare probabilmente. E’ una persona di gran spessore oltre che un ottimo calciatore.

Scudetto? Prima che cominciasse la stagione avevo inserito il Napoli tra i favoriti per il titolo. Il motivo era la presenza di Conte. Se è venuto a Napoli lo ha fatto per provare a vincere. Questo lo pensa anche se non lo dice pubblicamente. E’ un vincente ed ha una mentalità che a me piace moltissimo così come mi piace come fa giocare le sue squadre. Anche se non dovessero vincere il campionato sono sicuro che lotteranno fino all’ultima giornata per il primato.

Paragone Hamsik-McTominay? Ci può stare anche se lo scozzese ha un po’ più corsa e fisicità. Marek aveva più qualità tecnica. Hanno la stessa pericolosità in fase di inserimento ed hanno la capacità di cambiar fisionomia alla squadra con la loro presenza e le loro giocate con e senza palla. Di sicuro McTominay è un grande acquisto e darà un apporto fondamentale”.