Elmas a DAZN: "Dobbiamo segnare! Vergara? Ha qualità: tutti noi crediamo in lui"
Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo, il jolly azzurro Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di DAZN.
Qual è l'errore da non rifare?
"Abbiamo perso tanti punti, siamo stato sfortunati e anche meno cattivi in zona gol. Creiamo opportunità, ma non le abbiamo segnate nelle ultime 3 partite. Dobbiamo segnare".
Ora sei un altro Elmas: è così?
"Passano anni, devi crescere e sono cresciuto. Capisco meglio il calcio, sto cercando di fare bene e vediamo come va".
Cosa hai detto a Vergara?
"Non voglio tanto parlare. Antonio ha tantissime qualità, tutti noi crediamo in lui e merita di giocare".
