Elmas al 45' a Dazn: "Gara difficile e risultato pericoloso, difendiamolo!"

Il centrocampista del Napoli Elijf Elmas ha parlato a Dazn dall'Olimpico al 45esimo minuto: "Manca poco per il mio gol ma non è importante segnare ma vincere. Dobbiamo continuare così, è stato un primo tempo bellissimo ma è una partita difficile e questo è un risultato pericoloso. Bisogna stare attenti e continuare così", le sue parole.