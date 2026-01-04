Conte sul mercato: "Un anno fa ricordate cosa dissi, e poi partì Kvara?"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto a Dazn al termine della partita vinta dal Napoli contro la Lazio. Sul tema mercato ha glissato. "Mercato? Non tocco questi argomento, lo scorso anno dissi 'non facciamo danni' e poi partì Kvara e quindi porta pure sfiga.

Loro sanno qual è il mio pensiero, è sotto gli occhi di tutti quello che succede, chi c'è, può recuperare e chi farà grande fatica invece a recuperare. Io faccio l'allenatore e devo ottimizzare le risorse che ho. La richiesta per me è sempre altissima".