Lazio, Zaccagni: "Niente alibi. Noi distanti nelle pressioni, il Napoli usciva sempre"

Mattia Zaccagni, attaccante e capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni ufficiale del club biancoceleste dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Napoli: "Purtroppo non abbiamo fatto benissimo il primo tempo, eravamo distanti dalle pressioni, loro uscivano sempre con i loro trequartisti, dispiace molto.

Episodi? Sappiamo com’è, non cerchiamo alibi ma analizzeremo gli errori. Loro dopo il primo gol hanno giocato con totale fiducia, sono stati bravi a trovare i due trequartisti più volte, noi faticavamo molto a prenderli.Hanno giocato una grande gara e li abbiamo aiutati con le nostre pressioni non cattive, non riuscivamo a coprire il pallone, eravamo distanti. Il nostro obiettivo è sempre quello di partire forte e prendere in mano il pallino di gioco, mercoledì questo dovremo fare”.