Infortunio Neres, Conte: "Non è muscolare, aspettiamo esami"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto a Dazn al termine della partita vinta dal Napoli contro la Lazio: "Infortunio Neres? Bisognerà aspettare domani per fare gli accertamenti e capire. Non è un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Stiamo già facendo fronte a grandi defezioni da tempo. Però faccio i complimenti ai ragazzi.

Giocare contro la Lazio all'Olimpico con questa qualità di gioco e pulizia tecnica e forza fisica. Non li abbiamo fatti giocare e quando avevamo palla eravamo bravi e preparati. Il livello oggi è stato molto alto".