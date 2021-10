Elmas: "Dobbiamo battere il Liechtenstein per restare in partita per il Mondiale"

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai canali ufficiali della sua nazionale in vista della gara contro il Liechtenstein: "Dobbiamo vincere per restare in partita per il Mondiale. Ci stiamo preparando bene, speriamo di far bene. Dobbiamo rispettare le idee dell'allenatore e migliorare la realizzazione insieme a pochi altri dettagli della partita. Affrontiamo una squadra difensiva e compatta".