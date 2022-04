Empoli, Andreazzoli: "Contro il Torino per avvalorare quanto fatto contro il Napoli"

Aurelio Andreazzoli è tornato ancora sulla vittoria col Napoli che è valsa in pratica la garanzia della permanenza in Serie A.

Intervenendo in conferenza stampa prima del Torino, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli è tornato ancora sulla vittoria col Napoli che è valsa in pratica la garanzia della permanenza in Serie A.

La certificazione matematica potrebbe arrivare domani. Se questo dà un carico emotivo maggiore alla gara?

"C'è tanta voglia di chiudere i conti, è stata una stagione bella ma anche faticosa. L'obiettivo che ci siamo posti è un obiettivo particolare, non raggiunto da me nella precedente esperienza e per questo, a maggior ragione, vorrei raggiungerlo. Mancano quattro gare e ci stiamo avvicinando, speriamo di poterlo fare domani. Metteremo più energia possibile, non dobbiamo accontentarci per avvalorare quello che abbiamo fatto col Napoli"

La vittoria col Napoli è stata una liberazione?

"Sì, non possiamo nasconderlo pur dando un'importanza relativa alla mancanza della vittoria. Lavori sempre per vincere e quando non ci riesci ci manca qualcosa. Ci siamo scrollati di dosso un peso, abbiamo anche messo su la classifica"