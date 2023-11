Empoli, Andreazzoli: "Garcia rispettoso ed educato! Il pubblico si è comportato bene..."

Così Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Sport, sulla vittoria di ieri al Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non credo ci sia una spiegazione su questo bilancio positivo contro il Napoli (5 vittorie in sei partite, ndr), a volte i numeri vanno in certe direzioni che non esprimono la verità. Però è andata così e sono contento". Così Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 Sport, sulla vittoria di ieri al Maradona.

Ha notato un clima sfavorevole al Napoli già alla lettura delle formazioni? "A dir la verità no, di solito esco quando comincia la partita. non mi sono reso conto dell'atmosfera iniziale. Sapevo che c'era un po' di malcontento, ma durante la gara ho sentito il pubblico spingere la squadra, come deve essere. Il finale pure me lo sono perso, vado subito a farmi la doccia, non ho giudizi da dare sul comportamento particolare del pubblico".

Differenza rispetto all'ultima esperienza a Empoli, cosa c'è di diverso? "Non è che ci sia molto di diverso, la differenza essenziale per me è che invece di giocare 38 partite il campionato è di 34 gare. Lo sforzo che dovremo fare è superiore rispetto a quello passato. Sono molto fiducioso, l'ambiente lo conosco bene, la società è la stessa e i ragazzi sono molto disponibili, questo mi fa stare tranquillo".

Il gol di Kovalenko: "Non è uno schema studiato, ma è una stata una situazione che abbiamo allenato. I ragazzi sono stati bravi a riproporla in campo".

Col ritorno di Elia Caprile, ci sarà sfida con Berisha? "Le valutazioni andranno fatte insieme a Vincenzo Sicignano, il nostro preparatore dei portieri. Caprile sta tornando, ha finito il suo periodo infortunio, si sta allenando a pieno, decideremo con tranquillità".

Condivide le critiche di Sarri e Mourinho al calendario? "Mi astengo dall'inserirmi in mezzo a due personaggi ai quali piace entrare nel dibattito dello ionio pubblica. Non mi interessa molto stare a pensare a chi studia i calendari, io non ci capisco niente. Preferisco concentrarmi sul mio lavoro".

Messaggio a Garcia? "Gliel'ho mandato prima della partita. Io valuto la persona, sempre rispettosa, attenta e educata. A me interessa il rapporto con le persone".