Nuovo nome per la panchina? Giuffredi svela: "Dopo Allegri è lui l'altro che piace al Napoli"

Il procuratore Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, è intervenuto a Televomero durante Il Bello del Calcio parlando del Napoli. Tra i vari temi, Giuffredi ha annunciato anche un nuovo nome candidato per la panchina azzurra in caso di addio di Antonio Conte: "Percentuali del possibile nuovo allenatore del Napoli? Per me verrà Massimiliano Allegri, però se devo mettere un secondo nome io metto Cesc Fabregas. Secondo me è un allenatore che piace molto al Napoli... Ho detto Fabregas solo se Allegri va altrove, Manna e Allegri hanno un grandissimo rapporto e vale tanto".

Le ultime sulla panchina del Napoli.

Le sensazioni portano sempre più a un addio di Antonio Conte. Se dovessero essere confermate il Napoli dovrebbe trovare dunque il sostituto, evitando di commettere gli errori dell'anno scorso, quando il post Spalletti portò soltanto a scelte che poi si sono rivelate sbagliate. Il nome è uno solo ed è quello di Massimiliano Allegri. Con l'addio di Antonio Conte confermato il mirino sarebbe puntato direttamente sull'altro ex allenatore della Juventus, che ha già una sorta di intesa di massima con il club azzurro.