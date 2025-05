FIGC, Gravina: "Complimenti al Napoli per lo scudetto. Ho chiamato ADL..."

vedi letture

A margine del Consiglio Federale odierno, il presidente Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa per esporre i temi affrontati nel consiglio odierno. Queste le sue parole: “È stato un consiglio snello e veloce, ma sempre propositivo a 360 gradi. Come sapete abbiamo voluto rivolgere le congratulazioni così come fatto nel giorno della vittoria dello Scudetto al presidente De Laurentiis, l’ho chiamato per la vittoria e per gli auguri del suo compleanno. Ha ricevuto un regalo insolito, è stato un campionato molto bello e avvincente. Come tutta la città di Napoli ha festeggiato certifica come il calcio sia particolarmente vissuto e sentito, per noi coltivare questa passione è fondamentale. Complimenti al Napoli, quando si vince un campionato di 38 partite significa che lo si è meritato".

Come ha sentito De Laurentiis? Parteciperà all’incontro col Santo Padre?

“Sono sette anni che sono presidente della FIGC, ci sono state diverse squadre in questi anni che hanno vinto campionati. Sono contento che il Napoli abbia vinto due dei suoi quattro Scudetti negli ultimi tre anni, non ho mai partecipato alla premiazione e non parteciperò alla visita al Santo Padre. Ho avuto modo di gioire, perché quando vince una società che ha meritato di vincere un campionato così difficile come quello italiano bisogna solo rivolgere le congratulazioni. Questo ho fatto ad Aurelio De Laurentiis, a Conte e a tutti i calciatori, alcuni fanno anche parte del gruppo squadra azzurro. Sapete la nostra obiettività nel riconoscere i meriti a una società che ha dimostrato visione e lungimiranza. Ho sentito Spalletti, lui ama Napoli e il calcio italiano. Ha sofferto tantissimo lo scorso anno per quello che ha vissuto il Napoli e ha gioito nel vedere Napoli città esultare in quel modo”.