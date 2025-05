Rileggi live Festa Scudetto, atmosfera da brividi sul lungomare! ADL annuncia (quasi) De Bruyne! Conte scatenato sul bus

16.50 - L'aliscafo con i campioni d'Italia a bordo è in navigazione.

16.45 - Si conclude la parata scudetto con i campioni d'Italia che lasciano i bus scoperti e salgono di nuovo sull'aliscafo pronti a salpare per il molo Pisacane.

16.42 - Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli campione d'Italia, ha così parlato ai microfoni di Rai 2 durante la parata per il quarto Scudetto della squadra azzurra, a bordo del pullman scoperto che gira per le strade della città: “Sono super felice. Siamo arrivati alla fine con il nostro sogno che si è avverato.

Alla fine hai trovato il tuo spazio? “Sì, con infortuni e cessioni l’ho trovato, l’ho saputo sfruttare e ho dato una mano a questa cavalcata incredibile.

Ruolo inedito? Niente di nuovo, in passato l’avevo già fatto.

Che emozione provo? E’ un’emozione indescrivibile. Forza Napoli!”

16.30 - Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli campione d'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai 2 nel corso della trasmissione 'TG Sport', in diretta durante la parata Scudetto della squadra azzurra a bordo del pullman scoperto, per festeggiare la conquista dello Scudetto: "Queste sono cose che rimangono addosso. Si gioca per vincere trofei ma soprattutto per regalare emozioni alla gente.

Come l'ha convinta Conte a rimanere l'estate scorsa?

"Ho sentito il mister al telefono, mi ha dato subito fiducia dicendomi che aveva bisogno di me per riportare il Napoli ad alti livelli. Dopo 10 mesi posso dire che io, la squadra e Napoli avevamo bisogno di lui. Ha fatto un grandissimo lavoro, su tutti quanti. Ci ha riportati a un livello altissimo in poco tempo, è il numero uno".

Gli direte di rimanere?

"Queste sono dinamiche tra il mister e il presidente... Vedendo cosa abbiamo creato insieme, ci divertiamo e ne godiamo. Non entro in questi discorsi. Il campionato è stato difficile ma ci siamo meritati la vittoria".

Il momento decisivo per lo Scudetto?

"Ce ne sono stati tanti. La partita con l'Inter in casa, però, ci ha fatto capire che potevamo lottare per qualcosa di importante".

Ci racconta qualche segreto da capitano?

"Oggi vedo tutti belli scatenati! Alla base delle vittorie c'è un gruppo di persone che stanno bene insieme. E ha sposato al 100% le idee del mister e tutto quello che c'era da fare durante l'anno. Abbiamo lavorato duramente, questi sono i frutti dei sacrifici".

Fa il pieno anche per la Nazionale.

"Sicuramente. Finiremo di festeggiare, poi penseremo subito alle nazionali".

16.30 - Alex Meret, portiere del Napoli, ha così parlato ai microfoni di Rai2 durante la parata per il quarto Scudetto della squadra azzurra, a bordo del pullman scoperto che gira per le strade della città: "Faccio sempre del mio meglio per farmi trovare pronto in partita. La stagione è stata incredibile, il percorso grandissimo: siamo tutti contenti. Ed essere la miglior difesa d'Europa è un orgoglio, ci fa piacere e deve essere uno stimolo".

Cosa vi ha scatenato la sconfitta per 3-0 a Verona?

"Per come siamo partiti sicuramente un po' di dubbi potevano starci, poi però abbiamo cominciato a dimostrare di essere un grande gruppo, facendo prestazioni partita dopo partita. Si è visto lo spirito di squadra per tutto l'anno, questo ha fatto la differenza. La prima batosta ci ha dato le motivazioni per fare questo percorso".

Quale il momento decisivo per lo Scudetto?

"Non saprei, siamo rimasti lì a lottare fino alla fine. E ce l'abbiamo fatta".

Possiamo dire che è la sua rivincita?

"Sono contento della stagione mia e dei compagni, aver conquistato il secondo titolo dopo quello di 2 anni fa ci rende orgogliosissimi e contentissimi. La differenza? Questo è stato più sudato e tosto, ma la soddisfazione rimane enorme e indescrivibile".

16.25 - Gabriele Oriali, collaboratore di Antonio Conte al Napoli campione d'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai durante la parata per i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto: "Per fortuna è un binomio che funziona, visti i risultati che otteniamo. Quello napoletano è un popolo impagabile, meritano tutto questo. Ci hanno accolto subito con affetto e non potevamo fare altro che ripagarlo. Spero che ci sia ancora la possibilità. Non so ancora cosa farà il mister, spero si possa continuare qui ancora per altri anni, anche perché mi sono trovato benissimo, come anche la mia famiglia. Se glielo abbiamo detto? Sempre, tutti i giorni".

Le parole di Antonio Conte sulla difficoltà di staccarsi da Napoli, in attesa della decisione definitiva su quello che sarà il suo futuro: "Questo entusiasmo e questa passione penso che sia qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto”.

16.20 - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli campione d'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai 2, nel corso della trasmissione 'Tg Sport', direttamente dalla festa Scudetto della squadra azzurra, che si sta svolgendo per le strade della città a bordo di un pullman scoperto: "Sono molto felice di poter festeggiare con questi tifosi, per me sono spettacolari come la città e la squadra. Questa è Napoli".

Quale la differenza tra i due Scudetti?

"Questo è stato più difficile, anche i festeggiamenti sono stati diversi. Il primo titolo l'abbiamo vinto un mese prima, questo è stato molto più emozionante e da festeggiare".

Dispiaciuto dell'infortunio che le ha fatto saltare il finale del campionato?

"Certo, non ero felice ma questo è il calcio. L'importante però è aver vinto come squadra".

Quando lei è stato assente però si è messo in evidenza Gilmour.

"Non è solo bravo come giocatore ma anche come ragazzo, sono molto felice di lui".

16.10 - Juan Jesus, difensore del Napoli campione d'Italia, è stato intervistato da TG Sport su Rai 2 nel corso della festa Scudetto della squadra azzurra, che sta sfilando per le vie della città a bordo del pullman scoperto:

Si è così espresso il centrale azzurro, direttamente dalle strade di Napoli: "Il rammarico più grande della mia testa è questo, guardate cosa succede oggi e poteva essere così anche due anni fa. Festeggiamo con questo popolo meraviglioso".

Prosegue e conclude nelle sue riflessioni Juan Jesus, spiegando del suo rapporto con Conte che è stato tra gli elementi vincenti del Napoli di quest'anno: "Gli ho mandato un messaggio ieri, ringraziandolo per aver creduto in me. Io gli ho risposto in campo".

16.05 - Durante la parata scudetto, il centravanti dei campioni d'Italia Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni della Rai: "Troppe emozioni. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra, sono davvero molto contento per tutto questo popolo, anche per la squadra, il mister e la società. Abbiamo lavorato veramente tanto, ma alla fine l’abbiamo meritato perché non abbiamo mai mollato.

Cosa ti ha detto Conte per convincerti a venire a Napoli? “E’ stata una chiamata che è durata veramente 15 secondi. Ero a casa, subito quando ho visto il suo numero ho capito. Mi sono preparato, poi ho dovuto aspettare due giornate di campionato con fastidio, perché abbiamo perso una partita. Da lì ci siamo ritrovato e abbiamo iniziato il percorso. Abbiamo vinto due campionati su tre insieme”.

Rapporto col mister? Come ho già detto lui è il mio Feel Jackson e io sono il suo Shaquille O'Neal per lui. C’è amore, però cerca di spingermi al massimo al massimo per andare avanti. Tutta la squadra l’ha seguito, abbiamo lavorato per crederci e l’abbiamo portato a casa.

Futuro sempre insieme a Conte? “Ora voglio godermela. Il mio futuro? Ho un contratto di tre anni col Napoli e farò di tutto per farlo rimanere qui”.

16.00 - Durante la parata scudetto, i ds dei campioni d'Italia Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni della Rai: "Il presidente ci ha detto che De Bruyne è vicinissimo. “Diciamo che ci stiamo lavorando da tanto, stiamo vedendo il traguardo. Non vogliamo illudere nessuno, ma stiamo lavorando in quella direzione. Speriamo di poter regalare ai nostri tifosi un nuovo calciatore perché anche la squadra se lo merita.

Quanti acquisti? Dobbiamo alzare il livello di qualità della rosa. Siamo abbastanza pronti, oggi ci godiamo questa giornata meravigliosa e da domani ci pensiamo.

Conte rimane? Il mister è il numero uno, non ha rivali. Mai!”

15.50 - Antonio Conte scatenato sul bus scoperto, la gioia del tecnico è incontenibile.

15.40 - Durante la parata scudetto, il tecnico dei campioni d'Italia Antonio Conte è intervenuto ai microfoni della Rai : "Da quell’amma faticà è passato un anno, abbiamo faticato tanto a siamo riusciti a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga da tutti i sacrifici fatti quest’anno.

Si è creato un rapporto speciale con la città? Difficile non crearlo, una città passionale e ricca di entusiasmo. E’ una città che dà tutto e vuole anche tanto. Noi penso che gli abbiamo dato quello che avevamo e loro oggi di stanno ripagando con questo affetto straordinario che bisogna veramente provare per capire cosa significa.

Le sensazioni? E’ sempre vincere, si lavora per fare qualcosa di bello e regalare queste giornate e sensazioni a noi che lavoriamo ma soprattutto ai tifosi. Sono davvero molto contento, festeggiare lo scudetto a Napoli è davvero qualcosa di straordinario.

Testa a testa con l’Inter? Onore a chi ha vinto ma anche all’Inter, perché abbiamo battuto una grandissima squadra che ha fatto un’annata straordinaria e sabato ha la possibilità di vincere la Champions. Questo ci fa ancora più onore.

Difficile staccarsi da tutto questo? Questo entusiasmo e questa passione penso che è qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto”.

15.35 - Durante la parata scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni della Rai : "Ci sarà un milionne e mezzo di persone per le strade. E' un grande sforzo anche da parte delle foreze dell'ordine, onn era facile organizzare tuto questo all'ultimo momento. Un grazie a loro.

Che sensazioni? Le sensazioni sono quelle di una grandisssima cavalcata, godiamoci questo doppio momento. E' un secondo scudetto in tre anni, ci può stare.

Vincere con i conti a posto? I conti devono sempre stare a posto in qualsiasi attività, se no diventa farlocca. Abbiamo applicato gli stessi principi del cinema. Sono venuto dopo calciopoli e siamo andati avanti e abbiamo fatto benissimo credo.

Che titolo a questa giornata? Azzurro vincente!

Futuro dell'allenatore? I tifosi devono stare tranquilli, nel futuro ci sarà sempre un Napoli che sarà capace di dire la sua. Secondo la Nielsen abbiamo circa 83 milioni di simpatizzanti per il Napoli, con questo secondo grande successo cresceranno ancora di più. Mi fa piacere soprattutto che quando sono arrivato i bambini di Napoli tifano Milan, Inter e Juve e ora tifano Napoli. Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo straordinario percoso

Presto ci sarà anche De Bruyne? Credo proprio di sì. Credo che abbia già comprato una bellissima villa. Stamattina mi sono collegato con lui, la moglie e suo figlio di 9 anni ed è stata una bellissima visione, un triplete fantastico. Fin quando non c'è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo neri".

15.28 - Bus in movimenti, inizia la parata scudetto!

15.10 - I campioni d'Italia salcono sui bus scoperti, l'atmosfera sul lungomare è da brividi.

15.07 - E il turno dei campioni d'Italia, il Napoli scende dall'aliscafo.

15.02 - I primi passeggeri iniziano a scendere dall'imbarcazione, prima le autorità presenti.

15.00 - L'aliscafo è arrivato! Si completano le operazioni d'attracco.

14.30 - L'aliscafo con a bordo i campioni d'Italia del Napoli è in arrivo al molo Luise.

14.27 - Ci siamo, manca davvero poco, si accendono i motori dei pullman scoperti.

14.15 - Dj, fotografi e cameraman Rai sono già presenti sui bus scoperti. Si attende l'arrivo della squadra via mare.

14.00 - La squadra è salpata su un aliscafo dal molto Pisacane in direzione del molo Luise. A bordo presenti anche il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

13.30 - La Protezione Civile inizia la distribuzione di agenti sul lungomare, inizia a formarsi un cordone sul lato destro dove passerà pullman.

13.10 - Iniziano prove audio/casse sui due pullman. Tra le canzoni della soundtrack inserita sui bus il brano Pedro di Raffaele Carrà, ormai vero tormentone del quarto scudetto azzurro.

12.45 - Pronti i bus scoperti, personalizzati con il claim "Ag4in" scelto dal Napoli per la conquista del quarto Scudetto.

12.15 - E' già quasi pieno il lungomare dopo l'apertura dei varchi. Atmosfera incredibile a oltre due ore dall'arrivo dei Campioni d'Italia

12.00 - Aperti i varchi con i tifosi che prendono i primi posti per poter essere vicini ai propri beniamini al passaggio dei due bus, uno che ospiterà la squadra ed un'altra con società, allenatore ed i vari staff.

11.30 - Già da ore si registrano lunghe file ai varchi di accesso al lungomare transennato per l’evento. Migliaia di tifosi stanno affluendo verso Piazza Vittoria, dove dalle 15 è prevista la sfilata dei bus scoperti con a bordo i giocatori azzurri. Il dispositivo di sicurezza è imponente, con oltre mille uomini tra forze dell’ordine e steward, ma il flusso di persone ha rallentato l’ingresso nelle aree sorvegliate, creando attese per i tifosi. Nonostante qualche disagio, l’atmosfera resta carica di entusiasmo. Tantissimi tifosi, famiglie con bambini, bandiere e cori e maglie azzurre.

Quella di oggi sarà un'altra giornata da ricordare per i tifosi del Napoli. Molto probabilmente da film. Il Napoli Campione d'Italia alle 15 da un aliscafo sbarcherà al Molo Luise per poi sfilare su due bus scoperti (uno per la squadra ed uno per dirigenti e tutti i vari staff), attesi da non più di 200mila persone, come previsto dal minuzioso piano studiato dalle istituzioni con gli immancabili maxi-schermi (ben 4) per distribuire la folla (anche per questo s'è scelto un giorno lavorativo e non la domenica). In serata poi la festa proseguirà, in maniera privata, con quella privacy mancata in questi giorni con le immagini virali sui social. Domani, infine, il gruppo si trasferirà a Roma dove sarà ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, come annunciato da De Laurentiis che intanto ad Ischia prova a capire i margini verso l'incontro decisivo con Antonio Conte.

Buongiorno lettori di Tuttonapoli.net e benvenuti al live testuale della festa Scudetto che prosegue e quest'oggi vedrà la parata dei Campioni d'Italia!