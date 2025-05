Del Genio: "Lavoro maniacale di Conte, miglior difesa d'Europa! Difficile fare meglio"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto sulle pagine social di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato lo Scudetto vinto dal Napoli di Antonio Conte: “Già da Dimaro vedemmo il lavoro maniacale. Io dissi: ‘Qui non è che guardano il centimetro, guardano il millimetro’, Conte, Stellini e il fratello di Conte. Questo ha permesso al Napoli di essere l’unica squadra dei top-5 campionati europei ad aver preso meno di 30 gol. Perché ormai è un’impresa stare sotto i 30 gol, nel calcio moderno si segna di più rispetto al passato.

Il Napoli invece è stato la miglior difesa d’Europa e queste cose vanno ricordate. Poi c’è stata questa difficoltà oggettiva nel fare gol… Lukaku alla fine ne ha segnati 14 ed è il miglior per assist con 10. McTominay ha chiuso a 12 gol. Conte è stato bravissimo a inventarsi le due soluzioni, Anguissa e Raspadori, che con 6 gol a testa hanno sopperito alla carenza di gol degli esterni. Gli esterni hanno fatto un bel lavoro per carità, però quando segnano poco si rischia poi di non raggiungere quello che invece il Napoli ha fatto. Quindi è stato bravo Conte a fare quello che poteva fare con l’organico a disposizione. È stato bravo Conte a fare quello che era difficilissimo fare con l’organico che si andava nell’ultimo mese e mezzo… Sarà stato meno spettacolare di dicembre e gennaio dove il Napoli giocava un gran calcio, ma è straordinario quanti punti abbiamo fatto in una situazione veramente d’emergenza totale”.