Empoli, Corsi a Dazn: “Ci è girata bene come all’andata. Spalletti? E’ il rettore di Empoli”

Nel post-partita di Empoli-Napoli, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Spalletti vi ha definito la Oxford del calcio italiano: “Il rettore è stato lui che ha innescato questa cavalcata, mi ricordo quel gol di Martusciello con la Fiorentina. Poi lui ha vinto trofei, è diventato uno degli allenatori più importanti di questo campionato. Noi ci siamo difesi grazie a quell’exploit, dove c’erano anche Baldini e Domenichini, ragazzi che hanno dato il sangue per questa piccola società. Siamo la squadra con più italiani del campionato e che ha fatto esordire più ragazzi in Serie A. Ci sta anche di retrocedere, perché si affronta queste squadre con queste caratteristiche la percentuale è grossa. Per tre mesi abbiamo giocato bene ma non abbiamo mai vinto. Come all’andata abbiamo avuto fortuna con un gol rocambolesco col Napoli, e partite che ci hanno girato bene nel girone di ritorno alcune gare ci hanno girato all’opposto. Forse oggi possiamo metterla tra quelle partite che ci hanno girato bene. Però rende giustizia al nostro grande primo tempo, trovarsi sotto 2-0 come diceva il mio babbo è il male del calcio. ‘Se non lo accetti vai a pescare al lago’”.

Una vittoria dopo un girone intero? “Non vincevamo dall’andata, ma nel ritorno abbiamo sbagliato solo a Udine e col Sassuolo poi non possiamo rimproverare nulla ai ragazzi. Oggi c’è stata una certa dose di fortuna come nel gol di Henderson, ma nei 90’ non ci stava perdere”.

Andreazzoli confermato? “E’ un maestro di calcio, poi l’espressione di gioco è una conseguenza. Possiamo aspirare al rinnovo, ma avremo una squadra rinnovata e per ora non voglio andare oltre a questo momento di euforia. Dobbiamo godercela tutti dopo aver sofferto. Quando abbiamo trattenuto i giocatori abbiamo sempre sbagliato, Empoli non deve essere una soluzione di ripiego. Abbiamo una Primavera che ha vinto lo scudetto l’anno scorso, ci sono un paio di ragazzi che piacciono al mister e a me”.