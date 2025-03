Empoli, il resp. scouting: "Marianucci-Napoli? C'è un sondaggio, può essere la tappa giusta"

vedi letture

Armando Perna, responsabile scouting dell'Empoli, è intervenuto durante la Palermo Football Conference parlando tra i vari argomenti anche di Luca Marianucci, promesso sposo del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Marianucci e i rumors sul Napoli: "Ha fatto un percorso importante, è partito con noi in ritiro e ha dimostrato di essere un calciatore intelligente. Ha vissuto dei primi mesi duri giocando poco, ma si è sempre impegnato. Oggi si è ritagliato uno spazio importante. Ci sono diverse situazioni di mercato per lui, c'è stato un sondaggio del Napoli, è una cosa vera. Secondo me il Napoli può essere la tappa giusta per farlo migliorare".

Sulla trattativa con la Lazio per Fazzini: "Il giocatore è stato vicino alla Lazio a gennaio, avevamo già un accordo ma per motivi tecnici non siamo riusciti a chiuderlo. Fazzini è un patrimonio importante per l'Empoli, ma l'operazione in quel momento non era possibile".