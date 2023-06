Empoli, Zanetti esalta il Napoli: "Ha spaccato il campionato, tutti gli altri hanno sofferto"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa.

Come valuta in generale il campionato di A?

"Credo sia stato difficili, equilibrato, a parte il Napoli che ha spaccato il campionato. Ci sono state anche tante piccole che hanno fatto bene, secondo me sta tornando a essere uno dei campionati più importanti. Chiaramente la Premier per ora è fuori portata ma dal punto di vista tecnico possiamo giocarcela con tutti"