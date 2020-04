Entourage Icardi: "Il mercato slitterà e ci saranno più scambi tra i club"

Letterio Pino, operatore di mercato e membro dell'entourage di Mauro Icardi, si è così espresso sul prossimo mercato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il mercato slitterà sicuramente perché nel mese di agosto si giocherà. Non credo che caleranno di così tanto le valutazioni dei giocatori. Magari ci saranno più scambi, si andrà sul principio d'utilità. Le società di calcio italiane, comunque, stanno usando questo periodo di stop come una scusa per non pagare gli stipendi. Intanto si congelano gli stipendi e poi si vede".